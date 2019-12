Info

Alter Test: Bislang mussten Bewerber bei der Berufsfeuerwehr Trier folgende sportliche Anforderungen bewältigen:

● Der Cooper-Ausdauertest: 12 Minuten laufen und dabei mindestens 2400 Meter zurücklegen.

● Bankdrücken: Auf dem Rücken liegend mit beiden Händen ein Gewicht von 40 Kilo absenken und wieder nach oben drücken, mindestens 15 Wiederholungen.

● Hindernisparcours gemäß des deutschen Feuerwehr Fitness-Abzeichens DFFA in höchstens 1:50 Minuten (Überwinden von Hindernissen, Sprung über einen Kasten, Balancieren und ähnliche Übungen, drei Durchgänge).

● Besteigen der Drehleiter um Höhentauglichkeit zu testen.

● 500 Meter schwimmen in höchstens 12 Minuten.

● mindestens 15 Meter tauchen.

Neuer Test: Gemäß des von der Sporthochschule Köln entwickelten Handbuchs für die „physische Eignungsfeststellung“ bei Berufsfeuerwehren müssen Bewerber und Bewerberinnen bei der Trierer Feuerwehr künftig:

● innerhalb von 50 Sekunden vier Mal über einen fünf Meter langen und zehn Zentimeter breiten Schwebebalken balancieren und dabei einen fünf Kilo schweren Sandsack und einen Medizinball mehrmals anheben und wieder auf dem Schwebebalken abstellen.

● in maximal 48 Sekunden 12 Liegestütze machen.

● in maximal 30 Sekunden 42 Mal seitlich über eine 33 Zentimeter hohe Stange springen.

● sich mindestens 45 Sekunden an einer Stange mit gebeugten Armen und Kinn über der Stange festhalten (Beugehang).

● einen vier Kilo schweren Medizinball mindestens 7,50 Meter weit seitlich am eigenen Körper vorbei werfen.

● in Liegestützposition in maximal 15 Sekunden 23 Mal mit je einer Hand seitlich an der anderen vorbei greifen.

● in maximal 19 Sekunden einen Parcours aus drei Kastenteilen absolvieren und dabei drei Mal über die Kästen springen und drei Mal darunter durchkriechen.

● eine 75 Kilo schwere Puppe innerhalb von 60 Sekunden gut 30 Meter weit ziehen.

● 3000 Meter in weniger als 15 Minuten laufen.

Wer hauptberuflich Feuerwehrfrau oder -mann in Trier werden will, muss bislang zudem eine abgeschlossene, mindestens dreijährige Berufsausbildung in einem „dienlichen Handwerk“ haben, zum Beispiel als Bau- oder KFZ-Handwerker.