Vortrag : Mittwochsforum in Trier

Trier Das Mittwochsforum der Evangelischen Kirchengemeinde Trier lädt am Mittwoch, 18. September, um 18 Uhr ins Café Basilika in Trier zum öffentlichen Vortrag „Feuerwehr und Rettungsdienst in Trier“ ein.

Wie funktionieren eigentlich Feuerwehr und Rettungsdienst? Was passiert, wenn man die 112 anruft und einen Notfall meldet? Der ehemalige Leiter des Amtes für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst, Herbert Albers-Hain, berichtet aus seiner langjährigen Erfahrung über die Strukturen der Trierer Feuerwehr, über Einsatzzahlen und erklärt, welche Aufgaben die Behörde für die Stadt wahrnimmt.