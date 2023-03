Nach wochenlangem Streit: : Kehrt nun in der Feuerwehr Trier-Land wieder Ruhe ein?

Schnell wie die Feuerwehr kann diese nur sein, wenn die richtigen Fahrzeuge effizient an den entsprechenden Orten eingesetzt werden,. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Trier-Land Die Diskussionen um den Feuerwehrbedarfsplan in der Verbandsgemeinde Trier-Land scheinen zu Ende. Der Rat hat ihn in seiner jüngsten Sitzung abgenickt. Unmut ist dennoch in einigen Wortbeiträgen aufgeflackert.