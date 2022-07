Blaulicht : Sperrung der Südallee: Feuerwehr in Trier im Einsatz

Update Autofahrer müssen sich in Trier derzeit auf Verkehrsbehinderungen einstellen: Die Feuerwehr ist in der Südallee im Einsatz. Was bislang bekannt ist.

Feuerwehreinsatz an der Südallee: Wegen eines vermeintlichen Dachstuhlbrandes sind am Donnerstagmittag mehrere Einsatzkräfte der Stadt alarmiert worden.

#Verkehrsinfo: #Trier



Die #Südallee ist aktuell wegen eines Brandes ab dem Ufer gesperrt. Bitte meidet oder umfahrt den Bereich großräumig.



Solltet Ihr bereits im Stau stehen, denkt bitte an die Rettungsgasse. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) July 21, 2022

Vor Ort hieß es dann, dass ein Flachdach sowie ein Balkon im Bereich zwischen Südallee und Gerberstraße brennen. Rauchschwaden zogen Richtung Innenstadt. Möglicherweise leiden zwei Personen an einer Rauchgasvergiftung. Das Feuer ist mittlerweile nach Angaben vor Ort gelöscht. Nachlöscharbeiten folgen.

Das Feuer in der Gerberstraße ist gelöscht. Es laufen Nachlöscharbeiten. Mehrere Personen werden untersucht. Gerberstr/Südallee sind gesperrt. Im Einsatz sind die Freiwilligen Feuerwehren Olewig, Kürenz, Stadtmitte & Berufsfeuerwehr mit Wache 1 & 2 #immerda pic.twitter.com/uTpyTLKxVz — stadt_trier (@Stadt_Trier) July 21, 2022

Die Südallee ist derzeit ab der Einmündung zur Saarstraße Richtung Kaiserthermen voll gesperrt. Die Pressestelle der Stadt empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es sei mit größeren Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Foto: TV/Christian Kremer