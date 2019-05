Fest : Feuerwehrfest in Leiwen

Leiwen In Leiwen findet am Samstag, 18. Mai, und Sonntag,19. Mai, das Feuerwehrfest statt.Um 17 Uhr werden am Samstag die Stände eröffnet, und es startet die Feuerwehrparty mit Musik von DJ KP. Der Sonntag beginnt um11 Uhr mit dem Öffnen der Stände und dem Frühschoppen.

