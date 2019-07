Infrastruktur : Aacher Feuerwehrhaus wird saniert und erweitert

Spatenstich am Feuerwehrgerätehaus in Aach: Mit von der Partie sind (von links): Pfarrer Mario Kaufmann, Bürgermeister Michael Holstein, Ortsbürgermeisterin Claudia Thielen, Beigeordneter Edgar Schmitt, Wehrführer Oliver Berg und Wehrleiter Jürgen Cordie. Foto: VG Trier-Land

Aach Mit dem ersten Spatenstich hat die Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Aach begonnen. Den symbolischen Akt vollzogen Pfarrer Mario Kaufmann, Bürgermeister Michael Holstein, Ortsbürgermeisterin Claudia Thielen, Beigeordneter Edgar Schmitt, Wehrführer Oliver Berg und Wehrleiter Jürgen Cordie.

Eine Landeszuwendung in Höhe von etwa 73 000 Euro ist in Aussicht gestellt.

In ihren Begrüßungsworten nahmen Bürgermeister Michael Hol­stein, Ortsbürgermeisterin Claudia Thielen, Wehrleiter Jürgen Cordie und Wehrführer Oliver Berg Bezug auf die mitunter langwierigen Planungen. Ihr Dank galt allen Beteiligten für deren Einsatz und Kooperationsbereitschaft.

Die freiwillige Feuerwehr, so der Tenor, werde am angestammten Platz in der Ortsmitte ein adäquates Domizil erhalten.