Feuerwerk : Keine Raketen auf dem Trierer Hauptmarkt

Trier Ergänzend zu den bundesweit bereits geltenden Verkaufsverboten für Feuerwerk und zu den im Land geltenden Kontaktbeschränkungen erlässt die Stadt Trier per Allgemeinverfügung ein Feuerwerksverbot für den Bereich des Trierer Hauptmarkts an Silvester. Und nicht nur da.

In Deutschland werden in diesem Jahr am Jahresende keine Raketen und Böller verkauft. Und selbst dann, wenn man Knallkörper in Luxemburg erwirbt, darf man sie nur sehr eingeschränkt nutzen. Dazu sagt Triers Ordnungsdezernent Ralf Britten: „An Silvester ist der Hauptmarkt stets ein Treffpunkt für viele Menschen, die dort zum Teil in sehr gefährlicher Art und Weise Raketen und Böller gezündet haben.“ Dadurch und aufgrund des teilweise starken Alkoholkonsums sei der Platz einer der Einsatzschwerpunkte für Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei und Ordnungsamt. „Gerade in der Corona-Pandemie, die Rettungsdienste und Kliniken ohnehin schon stark belastet, müssen wir alles tun, um die Behandlung weiterer Notfälle in den Krankenhäusern zu vermeiden“, sagt Britten. Der Ordnungsdezernent appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Triererinnen und Trierer, Silvester diesmal nur im Kreis der Familie zu begehen.