Silvester 2022 : Ab wann kann man in diesem Jahr Raketen und Böller kaufen?

Dieses Jahr dürfen wieder Silvesterraketen gezündet werden. Doch es gelten einige Regeln. Foto: dpa/Christophe Gateau

Trier Dieses Jahr darf wieder geböllert werden! Wann startet der Verkauf und welche Beschränkungen gibt es? Wir fassen die Fakten für Sie zusammen.

Seit zwei Jahren muss in Deutschland auf Feuerwerk an Silvester verzichtet werden. Doch dieses Jahr dürfen auch Privatpersonen in Rheinland-Pfalz wieder böllern. Dennoch gibt es einige gesetzliche Richtlinien, an die man sich halten muss. Auch der Verkauf von Feuerwerk ist streng reguliert.

Diese Regeln gelten für den Umgang mit Feuerwerk

Die Regeln für den Umgang mit Feuerwerk sind im Sprengstoffgesetz (SprengG) auf Bundesebene festgelegt. Darin werden Sprengstoffe je nach Verletzungsrisiko in vier Kategorien aufgeteilt. Von der Kategorie hängt dann auch ab, wer sie wann kaufen darf.

In Kategorie F1 fallen zum Beispiel Wunderkerzen oder kleine Tischfeuerwerke. Diese Feuerwerkskörper sind für die Verwendung in geschlossenen Räumen zugelassen und dürfen nur einen geringen Lärmpegel erzeugen. Sie dürfen das ganze Jahr verkauft und verwendet werden. Der Verkauf ist ab 12 Jahren zugelassen.

Kategorie F2 umfasst die Feuerwerkskörper, die wohl für die meisten an Silvester in Frage kommen: Böller und Raketen. Sie können in einem abgegrenzten Bereich im Freien verwendet werden. Das heißt, einen Böller direkt in der Nähe von Mitmenschen zu zünden, ist nicht erlaubt.

Wann dürfen Böller und Raketen verkauft werden?

Böller und Raketen, die in Kategorie F2 fallen, dürfen nur an den drei Werktagen vor Silvester im Einzelhandel verkauft werden. Die Abgabe ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Das Feuerwerk darf ausschließlich am 31. Dezember und am 1. Januar genehmigungsfrei gezündet werden.

Mit einer Sondergenehmigung darf aber auch am 30. Dezember und 2. Januar geböllert werden. Dafür muss das Feuerwerk zwei Wochen vorher bereits angemeldet werden.

In Kategorie F3 und F4 fallen größere Feuerwerke, die nur von Personen mit entsprechender Erlaubnis benutzt werden dürfen, wie zum Beispiel Pyrotechniker.

Wo kann man Feuerwerkskörper kaufen?

Feuerwerk kann man also ab dem 29. Dezember kaufen. Die meisten Discounter bieten Feuerwerke der Kategorie F1 und F2 zum Verkauf an. Wer möchte, kann Feuerwerkskörper auch online kaufen. Aber auch Online-Shops dürfen Böller und Raketen der Kategorie F2 nur an den Tagen direkt vor Silvester verkaufen. Kleinstfeuerwerke der Kategorie F1 dürfen hingegen das ganze Jahr über verkauft werden.

Wie viele Feuerwerkskörper darf man lagern?

Auch die Menge, die eine Privatperson lagern darf, ist reglementiert. In einem bewohnten Raum darf maximal ein Kilogramm Nettoexplosivmasse (NEM) liegen. Silvesterraketen zum Privatgebrauch dürfen in Deutschland nur 20 Gramm NEM enthalten. Große Sets enthalten oft bis zu 20 Raketen – also bis zu 400 Gramm NEM. Ab zwei Sets sollte man also bereits vorsichtig sein.

Besondere Vorsicht gilt bei sogenannten Batterien. Diese enthalten meist eine deutlich größere Menge Explosionsmasse – teilweise bis zu 600 Gramm NEM! Solche Feuerwerkskörper sollten sie also besser nicht in der Wohnung lagern. Dafür bietet sich dann eher eine frei stehende Garage oder ein passender Schuppen an. In Gebäuden ohne Wohnraum dürfen nämlich bis zu zehn Kilogramm NEM gelagert werden.

Feuerwerk in Trier: Wo darf man nicht böllern?