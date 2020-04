Corona : Fieberambulanz: Öffnungszeiten über Ostern

Trier-Ehrang Auch in der Osterwoche ist die Trierer Fieberambulanz in Ehrang geöffnet. Allerdings gelten verkürzte Öffnungszeiten.

(red) Die Trierer Fieberambulanz in der Hausarztpraxis der beiden Ärztinnen Monika Parth und Karin Gutmann-Feisthauer in Ehrang, Unter dem Dostler 2, hat an den Kartagen und der Osterwoche wie folgt geöffnet: An Karfreitag, 10. April, bis einschließlich Ostermontag, 13. April, jeweils von 9 bis 13 Uhr. Von Dienstag, 14. April, bis Freitag, 17. April, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Am Samstag, 18. April, von 9 bis 13 Uhr.