Gesundheit : Fieberambulanzen über Ostern

Trier/Saarburg (red) Die Fieber­ambulanz für Untersuchungen und Tests im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in Trier-Ehrang, ist von Karfreitag, 10. April, bis Ostermontag, 13. April, jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Um Anmeldung unter 0651/967910-0 wird gebeten. Die Corona-Fieberambulanz in Saarburg im Gebäude der Psychiatrischen Tagesklinik in der Straße Flachspreit hat am Karsamstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag ist sie geschlossen. Wer die Fieberambulanz in Saarburg nutzen will, braucht dafür einen Überweisungsschein vom Hausarzt.