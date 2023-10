Kinofilm aus Trier Premiere für Piccolini: Film „Die magische Flasch“ startet am Wochenende in Trierer Kino

Nö, Nichtstun ist nicht so ihr Ding: Die beiden Trierer Künstler Franco Piccolini und Luigi Ferrari landen ihren nächsten Coup – und das ist nichts Geringeres als ein eigener Kinofilm. Einen Mix aus Spielfilm und Musikvideo kündigen die beiden („Trier ist nicht Barcelona“, „Es gibt kein Viez auf Hawaii“) an, und genauso unbescheiden ist auch die Mission, auf der sich die beiden in ihrem Werk „Die magische Flasch“ befinden: „Sie versuchen, die Welt vor dem Untergang zu bewahren und erleben dabei ein spannendes und lustiges Abenteuer“, heißt es in der Ankündigung. Daraus entwickle sich eine Heldenreise, in die acht ihrer neuen Musikvideos eingebettet sind. Gedreht wurde unter anderem in den Alpen, auf Mallorca und - na klar! - in Trier.