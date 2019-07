Land und Leute : Filmprojekt im Paradies Heimat

Trier Londri Mingolo, im Kongo geborener Trierer, plant eine Verfilmung seines autobiografischen Romans. Es ist ein Vorhaben mit klarer Botschaft.

In seinem Buch „Vom Kongo nach Deutschland: Allein in einer fremden Welt“, erschienen 2016 im Klecks-Verlag, berichtet Mingolo nüchtern und ohne zu beschönigen von seinen Kindheitserinnerungen an seine Heimat. Er erzählt vom „Paradies Kongo“, den Schwierigkeiten der Flucht und seiner Integration in Deutschland, dem Abrutschen in die Kriminalität und schließlich dem erfolgreichen Weg heraus aus einem Milieu, in dem man Respekt durch Schlägereien erwirbt. „Ich bin kein Mensch, der über seine Gefühle spricht“, sagt Mingolo. Um das Erlebte zu verarbeiten, habe er seine Geschichte aufgeschrieben, „sozusagen als persönliche Therapie und Erinnerungsspeicher“ für sich und seine Töchter. Durch das Buch habe er mit der Vergangenheit abschließen können. Seinen Lesern vermittelt Mingolo diese Botschaft: Niemand verlässt freiwillig sein Paradies „Heimat“.