Filmvortrag : Filmvortrag über die Wüstenlandschaften von Jordanien und Israel im Seniorenbüro Trier

Trier Im Rahmen des Kultur-Karussells wird am Mittwoch, 4. März, 15.30 Uhr, im Seniorenbüro Trier „Flötenzauber – Wüstenzauber“, ein Film über die Wüstenlandschaften Jordaniens und Israels gezeigt.

Schon der Titel des Films lässt die Faszination spüren, die von Wüstenlandschaften ausgeht. Dieser Filmbericht zeigt beeindruckende Bilder vom Ramon-Krater im Negev, von der Nabatäerstadt Petra und dem Wadi Rum in Jordanien. Gisela Lohmüller hat viele Jahre in diesen Ländern verbracht und gibt den Teilnehmern Einblicke in diese fremdartigen und faszinierenden Länder, Einblicke, die Touristen normalerweise verborgen bleiben. Die Faszination dieser Wüstenlandschaft wird untermalt von meditativer Flötenmusik. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Infos und Anmeldung im Seniorenbüro Trier, Kochstraße 1 a, Telefon 0651/75566 (Montag bis Freitag, 9 – 12 Uhr, Donnerstag, 9 bis 16 Uhr.