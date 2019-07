Stadtentwicklung : Filsch: Baustopp bei Sozialwohnungen

Trier Ein Gutachten soll klären, ob es Baumängel gibt oder nicht. Die einzugsbereiten Wohnungen bleiben vorerst leer stehen.

Die Klingeln sind längst neben der Haustür montiert. Und innen sind die 43 Wohnungen auch so gut wie fertig ausgebaut. Nach anfänglichen Verzögerungen beim Start des Neubaus zwischen der Karl-Carstens-Straße und der Babenbergstraße bei Tarforst sollten die Mieter auch schon längst – nämlich im vergangenen Oktober – eingezogen sein.

Die 43 Wohnungen des Sozialbaus, der zwar direkt an Tarforst grenzt, aber auf Filscher Gemarkung liegt und zum Baugebiet BU 14 gehört, haben insgesamt eine Wohnfläche von rund 2600 Quadratmetern. Im Gegenzug für die günstigen Kredite durch das Land für den 7,6 Millionen-Euro-Bau sind die Mieten auf 6 bis 7 Euro pro Quadratmeter gedeckelt. Bei 2600 Quadratmetern bedeutet der Baustopp einen monatlichen Mietausfall von 16 900 Euro.

Bereits Ende 2018 habe die Stadt einen „Baustopp“ erlassen müssen, teilte das Presseamt des Rathauses am Montag mit. Der Grund: eine aus Sicht der Stadt „fehlerhafte Ausführung des Gebäudes im Sockelbereich“. Um die Mängel zu beseitigen, müsse der Sockel der Wohnhäuser wieder freigelegt werden. Dadurch könnten die Arbeiten an der Grünfläche, die später den großen Geschosswohnungsbau umgeben soll, nicht weitergehen. Derzeit gleichen die Außenanlagen tatsächlich eher eine buckligen Mondlandschaft. Eine „sichere Zuwegung“ sei nicht vorhanden, teilt die Stadt mit. Die prinzipiell bezugsfähigen Wohnungen könnten potenziellen Mietern daher nicht gezeigt – und nicht vermietet – werden. Die soweit fertigen 43 Wohnungen des öffentlich geförderten Wohnbaus – sogenannte Sozialwohnungen also – bleiben weiter auf unbestimmte Zeit leerstehen.