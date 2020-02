Familie : Filscher Kinder müssen früher heim

Trier-Filsch Drei Stellen sind in der neuesten städtischen Kita Im Freschfeld unbesetzt. Deshalb werden die Betreuungszeiten eingeschränkt. Die Eltern sind erbost, die Stadt hat bereits reagiert.

„Diese kurzfristige Nachricht hat alle betroffenen Eltern wirklich geschockt!“, schreibt ein Vater an Kai Neitzert, der für die städtischen Kitas zuständig ist. Dieser hatte die Eltern der Kindertagesstätte (Kita) Im Freschfeld am vergangenen Freitag schriftlich darüber informiert, dass der Kitabetrieb ab Montag eingeschränkt werde. Mit dem Elternausschuss sei vorher nicht gesprochen worden, ärgert sich der Vater, der Mitglied des Gremiums ist. Er will aus Angst, dass seine Familie benachteiligt werden könnte, nicht namentlich genannt werden.

Aktuell sind in der Kita laut Stadt drei von 21 Stellen unbesetzt. Dadurch sinke die personelle Belegung, wenn weitere Mitarbeiter krank würden, immer wieder unter das erforderliche Mindestmaß, schreiben Neitzert und Kita-Leiter Thomas Winkel in dem Brief an die Eltern, der dem TV vorliegt. Maßnahmen wie die Reduzierung des pädagogischen Angebots, die Zusammenlegung von Gruppen und Mehrarbeit der Mitarbeiter seien ausgeschöpft, nun sei die Einschränkung des Kitabetriebs unvermeidlich.