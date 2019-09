Stadtentwicklung : Trierer Stadtrat verabschiedet lange Wunschliste

Trier Bei den Vorhaben für das kommunale Investitionsprogramm spielen Sporthallen und Schulen die Hauptrollen.

Es es ist so etwas wie ein finanzielles Füllhorn des Landes: der Investitionsstock. Diese rheinland-pfälzische Besonderheit beschert den Städten und Dörfern Zuschüsse für Bauprojekte. Auch das Kommunale Investitionsprogramm soll dabei helfen, die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Der Stadtrat Trier hat sich in seiner Sitzung am Montagabend darauf verständigt, welche Vorhaben er umgesetzt sehen will.