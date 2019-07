Infrastruktur : Hoher Besuch auf der „Vorzeigebaustelle“

TRIER-FEYEN/WEISMARK Finanzministerin Doris Ahnen und Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe machen sich ein Bild von den Baufortschritten an Grundschule und Kita Feyen.

Baubeginn war im Juni 2018. Auf Einladung der Stadt besuchte die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (auch zuständig für das Ressort Bauen der Landesregierung) im Rahmen ihrer Sommertour den Kita-Neubau und informierte sich zudem über die Schulgebäudeerweiterung. Ahnen – wie auch das Trierer Stadtoberhaupt – konnten sich ein Bild von einer in großen Schritten ihrem Ende entgegengehenden „Vorzeigebaustelle“ (OB Wolfram Leibe) machen, deren Zeit- und Kostenrahmen eingehalten werden dürften. Letzteres wünschte sich Wolfram Leibe von dem ebenfalls anwesenden Beigeordneten Andreas Ludwig. Der war in diesem Punkt guter Dinge, wollte aber mit seiner Einhaltungs-Zusage nicht das allerletzte Risiko ausschließen, wenn es doch anders käme. Mit dem „Kommunalen Investitionsprogramm 3.0“ (284 Millionen Euro von Bund und Land) würden gute Dinge auf den Weg gebracht, freute sich Doris Ahnen, wozu nicht zuletzt die beiden Trierer Projekte gehörten: „Ich mag Holzbau“, sagte die Ministerin bei der Entdeckungstour durch das Gebäude, das später 105 Kita-Kindern in einer nach modernsten Gesichtspunkten konzipierten Einrichtung Platz bieten soll (drei Gruppen, zwei kleine altersgerechte Gruppen, davon 32 Plätze für Kinder unter drei Jahren). In der Tat: Heimisches Holz von heimischen Betrieben verarbeitet, spielt eine nicht unerhebliche Rolle beim Innenausbau. „Man riecht es förmlich“, befand Doris Ahnen.