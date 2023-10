Jubiläum in der Südallee Zehn Jahre Bühne: Kunst und Kultur inmitten des Trierer Straßenverkehrs

Was einmal ein leerstehender Kiosk war, ist mittlerweile fester Bestandteil Trierer Kultur: Bereits seit zehn Jahren haben die Bühne und ihre wechselnden Ausstellungen ihren Platz an der Südallee, Ecke Saarstraße. Mit dem „Projekt im Westen“ – der Revitalisierung der ehemaligen Jägerkaserne – hatte die EGP GmbH den Anstoß für die Ausstellung Kompass West gegeben: In kleinen Boxen gaben Menschen aus dem Trierer Westen Einblicke und stellten sich vor. Wer sie sind, was sie ausmacht, und was sie bewegt.