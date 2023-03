Geplantes Bauprojekt in der Fußgängerzone : Immobilie in der Trierer Brotstraße: Neue Nutzung statt Abriss?

Zukunft wieder völlig offen: Das seit 2019 dem Familienunternehmen Ifa gehörende und leerstehende Wohn- und Geschäftshaus Brotstraße 46/47 steht möglicherweise erneut vor einem Besitzerwechsel. Die drei Ladenlokale werden überraschenderweise derzeit zur Miete angeboten. Foto: Roland Morgen

Trier Die Schillinger Firma Ifa will die erst 2019 gekaufte Immobilie Brotstraße 46/47 in Trier wieder loswerden, weil die Stadt in Sachen Baurecht nicht voran komme. Platzt das geplante Neubauprojekt?