ÖPNV : Mertesdorfer Busunternehmen in wirtschaftlichen Turbulenzen

Mertesdorfer Busunternehmen in wirtschaftlichen Turbulenzen

Die Firma OVB ist seit rund 25 Jahren in der ganzen Region Trier aktiv. Unter anderem bei der Buslinie 30 im Ruwertal. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Friedemann Vetter

Mertesdorf/Trier Dank Insolvenzgeld geht Betrieb vorerst weiter.

Der Jurist hat sich inzwischen vor Ort einen Überblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens verschafft. Sein Ziel sei die umfassende Sanierung und langfristige Fortführung des Unternehmens. „Wir können den Geschäftsbetrieb derzeit ohne Einschränkungen für Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden aufrechterhalten“, sagt Grünen. Durch die bereits in die Wege geleitete Vorfinanzierung des Insolvenzgelds seien die Löhne für die kommenden drei Monate gesichert. Es seien keine Ausfälle oder sonstige Einschränkungen zu befürchten.

Die Mitarbeiter wurden laut vorläufiger Insolvenzverwaltung bereits über das Insolvenzantragsverfahren und die weiteren Schritte informiert. Erwin Becker ist nach eigenem Bekunden „guter Dinge, dass wir die O.V.B. Omnibus-Verkehre-Becker im Wege des Insolvenzverfahrens sanieren können und die 25-Jahrige Unternehmensgeschichte fortführen können“. Er legt in diesem Zusammenhang Wert auf die Feststellung, dass das Trierer Reisebüro „Reisegalerie Becker“ vom Verfahren nicht betroffen ist und in keinem Zusammenhang mit dem Omnibusbetrieb in Mertesdorf steht.