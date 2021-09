Trier : Firmenlauf: Auf Umwegen durch die Stadt

Arcxhivfoto: Firmenlauf in Trier. Foto: Holger Teusch

Trier Die Läufer haben am Mittwochabend Vorfahrt. In der Zeit von 18 bis 21 Uhr findet in Trier der Firmenlauf 2021 statt. In diesem Zeitraum werden einige Stadtbuslinien umgeleitet. Der Überblick:

Die Linie 80 mit Ziel Wilhelm-Leuschner-Straße fährt bis zur Haltestelle Treviris die gewohnte Route und wird über die Moselstraße, Bruchhausenstraße und Lindenstraße umgeleitet.

Die Linie 81 in Richtung Tarforst fährt bis zur Haltestelle Treviris nach Plan und dann eine Umleitung über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Lindenstraße, Zurmaiener Straße, Verteilerkreis Nord, Franz-Georg-Straße und Hauptbahnhof auf die übliche Strecke. Alle Haltestellen zwischen Moselstraße und Hauptbahnhof werden nicht angefahren.

Die Linie 82 in Richtung Hauptbahnhof wird nach der Haltestelle Kaiserthermen über Weberbach, Mustorstraße und Ostallee zum Hautpbahnhof umgeleitet. Busse der Linie 82 in Richtung Mariahof fahren eine Umleitung über Balduinsbrunnen, Balduinstraße, Mustorstraße und Weberbach. Alle Haltestellen werden angefahren.

Die Busse der Linie 83 in Richtung Tarforst fahren ihre übliche Strecke bis zur Haltestelle Treviris und dann eine Umleitung über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Lindenstraße, Zurmaiener Straße, Verteilerkreis Nord, Franz-Georg-Straße und Hauptbahnhof. Alle Haltestellen zwischen Moselstraße und Hauptbahnhof werden nicht angefahren.

Die Linie 84 fährt die normale Route. Die Linie 85 in Richtung Porta Nigra/Hauptbahnhof fährt ihre übliche Strecke bis zur Haltestelle Treviris und über die Moselstraße zurück in Richtung Weismark. Die Haltestellen Porta Nigra und Hauptbahnhof werden nicht angefahren.

Die Linie 86 in Richtung Trier-Galerie/Hauptbahnhof fährt ab der Haltestelle P+R Nord eine Umleitung über Verteilerkreis Nord, Franz-Georg-Straße, In der Reichsabtei und Hauptbahnhof. In Richtung Waldrach/Morscheid fahren die Busse der Linie 86 eine Umleitung über In der Reichsabtei, Franz-Georg-Straße zum Nells Park.

Die Linie 87 in Richtung Hauptbahnhof fährt bis zur Haltestelle Treviris die gewohnte Route und über Moselstraße zurück nach Quint/Schweich. Die Haltestellen Porta Nigra und Hauptbahnhof werden nicht angefahren. Die Linie 88 fährt wie gewohnt.