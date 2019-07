Fest : Fischerverein feiert Weiherfest in Igel

Igel Der Fischerverein Igel veranstaltet am Samstag, 3. August, und Sonntag, 4. August, ein Weiherfest an der Teichanlage. Der Festplatz befindet sich am Moselradweg in der Nähe des Igeler Campingplatzes.

