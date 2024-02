Wie Wald und Äcker verschwinden So tobt der Kampf um die Fläche in der Region Trier

Trier · Jede neue Straße, jedes neue Wohngebiet, die in Eifel und Hunsrück, an Saar oder Mosel entstehen, kann an anderer Stelle zu großen Problemen führen. Betroffene berichten, welche Folgen der so abstrakt klingende „Flächenverbrauch“ in der Praxis hat.

25.02.2024 , 10:10 Uhr

Castelnau Mattheis ist das größte Neubaugebiet in Trier. Dieses Bild wurde 2022 aufgenommen, als auf der Höhe über Feyen die ersten Einfamilienhäuser entstanden. Foto: Portaflug Föhren

In der Region Trier tobt er längst – der Kampf um die Fläche. So richtig zu spüren bekommen normale Bürger ihn vor allem dann, wenn sie Grundstücke kaufen möchten. Denn Land ist teuer und extrem begehrt. Land gibt man nicht einfach her.