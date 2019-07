Trier : Flagge zeigen für den Frieden

Trier Der Städte-Appell gegen Atomwaffen trägt jetzt die Unterschrift von Oberbürgermeister Wolfram Leibe.

Gemeinsam mit Aktivisten der AG Frieden, Pax Christi Trier und dem Antiatomnetz Trier sowie Mitgliedern der Ratsfraktionen Bündnis90/Die Grünen und SPD hat Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Montag vor dem Rathaus die Flagge des internationalen Bündnisses „Mayors for Peace“ gehisst. Zugleich unterzeichnete Leibe im Namen der Stadt Trier den ICAN-Städteappell zum Verbot von Atomwaffen. Entsprechend eines Ratsbeschlusses aus dem Jahr 2010 ist es eine der Aufgaben des Stadtoberhauptes, sich aktiv für den Frieden starkzumachen.

In dem Städteappell der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) wird der inzwischen von 70 Staaten unterzeichnete Vertrag zum Verbot von Atomwaffen unterstützt. Trier bekennt sich nun ebenfalls zu diesem Ziel, verbunden mit dem Aufruf an die Bundesregierung, sich dem Vertrag anzuschließen. ICAN wurde 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Markus Pflüger von der AG Frieden: „Wir sind die größte Stadt in der Nähe des Atomwaffenstandorts Büchel, wo die Bundeswehr mit ihren Tornados auf Befehl von US-Präsident Trump Atomwaffen ins Ziel fliegen soll. Und wir sind hier durch den Atomwaffenstützpunkt als potenzielles Zielgebiet besonders gefährdet. Durch die nukleare Teilhabe Deutschlands droht die Bundeswehr mit diesen völkerrechtlich geächteten Massenvernichtungswaffen. Das sollte sofort beendet werden. Entsprechend dem UN-Verbot gehören dieser Waffen abgerüstet.“

Das Netzwerk Mayors for Peace („Bürgermeister für den Frieden“) wurde 1982 auf Initiative des Bürgermeisters von Hiroshima gegründet. Hauptanliegen ist eine Welt ohne Atomwaffen. Heute gehören dem Verbund weltweit 7772 Städte an, darunter 653 aus Deutschland. Auch wird jedes Jahr zum Flaggentag die „Mayors for Peace“-Flagge vor dem Rathaus gehisst. Damit wird an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 8. Juli 1996 erinnert, wonach der Einsatz von Atomwaffen, wie auch die Androhung eines Einsatzes, gegen internationales Recht und gegen Vorschriften und Prinzipien des humanitären Völkerrechts verstößt.