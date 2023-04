Comedy Till Reiners in der Europahalle Trier: Eine Humorrakete schlägt wieder richtig zu

Man kennt Till Reiners hier in der Stadt schon länger. Der ehemalige Politikwissenschafts-Student der Uni Trier ist mittlerweile durch Auftritte etwa in der „Heute Show“ des ZDF, „Puffpaffs Happy Hour“ oder „Die Anstalt“ im ganzen Land als Kabarettist, Satiriker und Comedian bekannt. Momentan ist der gebürtige Duisburger wieder solo als Stand-up-Comedian auf den großen Bühnen Deutschlands unterwegs mit seinem neuen Programm „Flamingos am Kotti“. Es ist das vierte von Till Reiners und in seinen Worten „ist es besser als alle anderen davor“. Davon wollten sich etwa 700 Till-Reiners-Fans in der Europahalle am Wochenende selbst überzeugen. Das Resultat war ein rundum heiterer Abend im ausverkauften Saal.