Kino-Betreiber im Gespräch : Flatrate, Cocktails, kleine Säle: Wie der Betreiber des Broadway mehr Kunden ins Kino locken will

Seit 29 Jahren wird hier in einer alten Autowerkstatt Kinoliebe gelebt. Dass dieser Ort, an dem früher Autos geflickt und Ölflecken den Boden bedeckten, nun seit fast drei Jahrzehnten für Leidenschaft zum Film und sorgfältig ausgewähltes Programmkino steht, war auch für den Besitzer Dirk Ziesenhenne anfangs schwer vorstellbar.

Der gebürtige Rheinländer beschreibt, wie seine Liebe zum Kino als kleiner Junge begann. Er sei quasi erblich vorbelastet, meint er schmunzelnd. Sein Vater arbeitete bei einem Filmverleiher. „Immer samstags holte er mich von der Schule ab, parkte mich im Kinosaal und traf sich mit seinen Kunden“. So entwickelte Ziesenhenne schon früh eine besondere Beziehung zur großen Leinwand.

Nach Trier hat es ihn aber eher zufällig verschlagen. „Mein Vater suchte einen Nachfolger für das Atrium in der Maximinstraße, ich habe aufgezeigt und seit dem mache ich Kino in Trier“, berichtet Ziesenhenne lachend. So einfach geht es manchmal. Aus dem jungen VWL-Studenten wurde über Nacht ein Kinobetreiber. „Ich war damals noch sehr grün hinter den Ohren und musste noch viel lernen“. Nachträglich sieht Ziesenhenne diese Zeit im Atrium als Lehrzeit und Grundstein für seinen Erfolg mit dem Broadway-Filmtheater an.