Fledermaus-Safari : Fledermaus-Safari in Riveris

Fledermaus-Safari in Riveris

Riveris Der Naturpark Saar Hunsrück lädt am Freitag, 14. Juni, 21 bis 23.30 Uhr, Familien und Kinder ab sechs Jahren im Rahmen des Zukunftsdiploms der Lokalen Agenda 21 Trier erneut zu einer Fledermaus-Safari in der Naturpark-Verbandsgemeinde Ruwer ein.

Auf einer Entdeckertour gehen die kleinen Forscher in der Dämmerung gemeinsam mit der Naturpark-Referentin Ulla Petto-Spies auf eine abenteuerliche Suche nach den fliegenden Kobolden der Nacht. Die Teilnehmer können die spektakulären Jagdflüge nach Insekten beobachten und mit Ultraschalldetektoren die Jagdrufe der Fledermäuse wahrnehmen. Über das geheimnisvolle Leben der nachtaktiven Säugetiere, deren Biologie, Lebensraumanspruch, Bedeutung, Schutz und ihre Jagdgewohnheiten erhalten die Teilnehmenden interessante Informationen. Als Ausrüstung wird eine Taschenlampe empfohlen. Die Teilnahmegebühr an der Veranstaltung beträgt 2 Euro für Kinder, 4 Euro für Erwachsene und 9 Euro für Familien. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine frühzeitige Anmeldung ist bei der Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil unter Telefon 06503/92140 erforderlich.