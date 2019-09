Unterhaltung: Flic-Flac-Premiere: Bei diesem Zirkus geht der Punk ab

Trier Die ausverkaufte Premiere von Flic Flac in den Moselauen reißt die Zuschauer von den Stühlen. Eins stellen die Zirkusleute von Anfang an klar.

Auch 2019 ist die Show, die vor allem auf Akrobatik, rockige Musik und außergewöhnliche Kostüme setzt, ein Publikumsmagnet. Doch eines verbindet Flic Flac mit anderen Zirkussen: Familientradition! Seit März leiten Benno Kasteins Töchter die Geschicke des Unternehmens. In der ausverkauften Premiere im Trierer Messepark werden die 1450 Zuschauer gleich zu Beginn mit einem eindeutigen Statement konfrontiert: „Bei uns gibt es keinen Platz für Rassismus, Sexismus oder Homophobie!“, lautet die Durchsage, woraufhin ein mit Spot angeleuchteter „Zuschauer“ mit Trump-Maske den Saal verlässt – nicht ohne vorher noch den Stinkefinger zu zeigen. Der erste heftige Applaus des Abends gilt diesem Gag. Doch dann fetzen wie aus dem Nichts Freestyle-Motocross-Fahrer mit ihren Maschinen unter der Zeltkuppel quer über die Manege und vollführen während ihres „Flugs“ Kunststücke. Fast surreal scheint dieses Spektakel, das die Zuschauer sofort in ihren Bann zieht.

Beeindruckend ist die Luftakrobatik-Darbietung des Duos Turkeiev. Das Paar vereint Muskelkraft, Erotik und Körperbeherrschung unter erschwerten Bedingungen – beide bewegen sich in strömendem „Regen“. Zuschauer staunen mit offenen Mündern, andere halten sich die Hand davor – wieder einmal will man sich nicht vorstellen, was passiert, wenn einer der Akrobaten abrutscht und auf den ungesicherten Manegenboden fällt.

Zwischen all den aufregenden Nummern, die gerade in der ersten Hälfte mit viel Frauenpower bestritten werden, sorgt ein „Clown“ für kurzzeitige Entspannung der Nerven. Statt roter Nase und langer Schuhe trägt er pinkfarbene Hot-Pants und rosa Gummistiefel und ist am ganzen Körper tätowiert. Ein Elch-Tattoo an der Innenseite seines rechten Oberarms lässt es vermuten: David Eriksson ist Schwede. Dank umwerfender Mimik und Gestik wechselt er vom machohaften Chaot zur schrägen Drag-Queen und entwickelt sich in kürzester Zeit zum Publikumsliebling.