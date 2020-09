Kostenpflichtiger Inhalt: Kritik von vielen Trieren : Flickenteppich auf dem Porta-Nigra-Vorplatz - Die Wahl zwischen teuer und sehr teuer

Nicht schön, aber wenigstens sicher: Der Asphalt-Flickenteppich auf dem Porta-Nigra-Vorplatz ist vielen Trierern ein Dorn im Auge. Foto: Roland Morgen

Trier Niemand will den Flickenteppich auf dem Platz vor der Porta Nigra. Doch am Provisorium dürfte sich so schnell nichts ändern – obwohl es zwei Lösungsoptionen gibt.