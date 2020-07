Weltkulturerbe : Flickschusterei vor dem Wahrzeichen Triers

Trier Die maroden Boden- platten des Porta-Nigra- Vorplatzes werden durch Asphalt ersetzt. Der so entstehende provisorische Flickenteppich könnte sich als ziemlich langlebig erweisen.

Im Gegensatz zur Fleischstraße, wo im Frühjahr eine Auftragsfirma den Pflasterbelag in der Straßenmitte komplett durch einen Asphaltbelag ersetzt hat (Kostenpunkt: rund 150 000 Euro), kommt das Porta-Projekt relativ preisgünstig daher. Schmitz: „Wird sind dort mit eigenem Personal – einer Unterhaltungskolonne des Tiefbauamts – aktiv. Es fallen sozusagen nur Materialkosten an. Da die Arbeiten noch nicht in Gänze abgeschlossen sind, können die Kosten für das Material noch nicht beziffert werden.“