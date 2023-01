Blaulicht : Erneut Fliegerbombe in Trier-Süd entdeckt

In Trier-Süd ist eine Fliegerbombe im Erdreich entdeckt worden. Foto: TV/Harald Jansen

Update Eine 250-Kilo-Bombe ist am Dienstagvormittag auf einem Gelände an der Trierer Saarstraße entdeckt worden. Was bislang bekannt ist.

Bei Abrissarbeiten ist am Dienstag eine Weltkriegsbombe im Untergrund eines Geländes in Trier-Süd entdeckt worden. Die Polizei bestätigte den Fund, der Sprengkörper sei in circa fünf Metern Tiefe entdeckt worden.

Lesen Sie auch Weltkriegsrelikte : Chronik: Bombenfunde in Trier seit 2007

Der Fundort liegt an der Saarstraße, in der Nähe des Alleenrings. Die umliegenden Geschäfte sind normal geöffnet. Auch ein größerer Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum Fundort ist frei zugänglich.

Der Kampfmittelräumdienst hat den Blindgänger am Mittag zum Teil geborgen. Es handelt sich um eine britische Fünf-Zentner-Bombe. Der untere Teil des Sprengkörpers ist aber abgerissen. Er befindet sich nach Auskunft von Marco Ofenstein vom KMRD noch in der Baugrube. Dieser muss noch geborgen werden.

Luftangriffe auf Trier im Zweiten Weltkrieg

Der Fundort liegt auf einem Gelände an der Saarstraße. Foto: TV/Agentur Siko

Trier ist im Zweiten Weltkrieg wiederholt von britischen und US-amerikanischen Flugzeugen bombardiert worden. Bei den schwersten Attacken im Dezember 1944 wurde die Innenstadt stark in Mitleidenschaft gezogen, über 400 Menschen kamen damals ums Leben.