Gastronomie in Trier Start frei für neuen Flieten Franz in Trier-Zurlauben

Wenn am Zurlaubener Ufer in dem neuen Gebäude neben dem großen Parkplatz am Standort der ehemaligen Kabinenbahn die Lichter angehen, wird es bunt. Maximilian Laux, der hier am Freitag sein neues Restaurant eröffnet, ist begeistert. „Die Kraftwerk Lichtmanufaktur hat uns hier ein einmaliges Lichtdesign geschaffen.“ Doch auch am hellen Tag hat Flieten Franz Potenzial, mit Farben zu begeistern. Der aus Syrien stammende Künstler Caya hat die Innenwände des Lokals aufwendig gestaltet. Ein großes Karl-Marx-Porträt ziert ebenso die Wände wie die Mariensäule und eine Skyline der Stadt.