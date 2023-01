Gastronomie : Wo Flieten Franz den großen Neustart plant

Max Laux alias Flieten Franz und sein Team sind vorübergehend mit dem Imbiss Fressbude von Trier-Nord in die Luxemburger Straße in Trier-West umgezogen. Foto: Rainer Neubert

Trier Noch einige Monate wird Maximilian Laux alias Flieten Franz mit seinem Imbiss „Fressbude“ in Trier-West bleiben. Danach soll am neuen Standort alles größer und professioneller werden.

Als Jungunternehmer und Gewinner des Gastronomie-Gründerpreises ist Maximilan Laux alias Flieten Franz vor allem auf den sozialen Netzwerken ein erfolgreicher Influencer. Dort berichtet er auch viel über seinen aktuellen Standort in der Luxemburger Straße 81 in Trier-West, den er übergangsweise bezogen hat. Mit seinem Imbiss „Fressbude“ mussten er und sein Team nach einem Konflikt mit dem Vermieter in Trier-Nord dorthin umziehen.