Konzert : Flötentöne zum Ende der Weihnachtszeit

Foto: MVKluge

Trier-Ehrang (red) „Flötentöne zum Ende der Weihnachtszeit“ – unter diesem Motto lädt die evangelische Kirchengemeinde in Ehrang am Sonntag, 12. Januar, zu einem Konzert ein. Beginn ist um 17 Uhr in der evangelischen Kirche, Wallenbachstraße 1, in Ehrang.

Es spielen Meike Herzig aus Köln und ihre beiden Schüler Carla Just aus Neuwied und Benjamin Müller-Oehring aus Ehrang. Begleitet werden sie von Heiko Hansjosten an historischen Tasteninstrumenten. Meike Herzig ist als Blockflötenvirtuosin bekannt für ihren innovativen, oftmals musikalische Grenzen überschreitenden Einsatz für die Flötenkultur und entwickelt daraus interessante wie ansprechende Programme. Auch in der Ehranger Kirche wird vielfältige Musik vom Mittelalter bis zur Moderne, vom solistischen Stück bis hin zu verschiedenen Ensemblekombinationen erklingen.