Krimskrams : Stöbern, Entdecken, Kaufen – Das sind die nächsten Trödel- und Flohmärkte in der Region

Foto: Holger Teusch

Trier/Bitburg/Wittlich Auch in den nächsten Wochen gibt es zahlreiche Flohmärkte in der Region.Wann und wo Schnäppchenjäger zuschlagen können, haben wir in einer Übersicht zusammengefasst.

Der Frühling steht vor der Tür und auch Ostern rückt immer näher: Wer gebrauchte Kleidung, gelesene Bücher, Opas Schallplatten oder altes Spielzeug kaufen möchte, hat bei Flohmärkten in Trier und Umgebung wieder die Möglichkeit dazu. Die Termine für März und April:

Flohmärkte in der Stadt Trier

Flohmarkt in Trier : Am Samstag, den 26. März , gibt es einen Flohmarkt auf dem Messepark-Gelände in den Moselauen. Öffnungszeiten sind von 9 bis 15 Uhr . Für Besucher gilt nach aktuellem Stand 2G und Maskenpflicht. Weiterer Termine (jeweils ein Samstag): 9. April, 23. April, 21. Mai, 4. Juni und 18. Juni .

: Am Samstag, den , gibt es einen Flohmarkt auf dem in den Moselauen. Öffnungszeiten sind von . Für Besucher gilt nach aktuellem Stand 2G und Maskenpflicht. Weiterer Termine (jeweils ein Samstag): und . Trierer Ostermarkt: Von Donnerstag, 31. März bis Sonntag, 3. April, veranstaltet die City-Initiative Trier den Trierer Ostermarkt auf dem Hauptmarkt und Kornmarkt. Bis Samstag erwartet die Gäste von 10 bis 19.30 Uhr ein bunter Markt mit vielfältigen Angeboten für die ganze Familie. Am Verkaufsoffenen Sonntag ist er von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Flohmärkte im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Flohmarkt Lieser: Der Flohmarkt in Lieser (Moselstraße) findet vom 8. bis 10 April statt, Freitag und Samstag von 6 bis 17 Uhr , Sonntag von 11 bis 17 Uhr .

Der Flohmarkt in findet vom statt, Freitag und Samstag von , Sonntag von . Osterkreativmarkt in Schweich : Am Sonntag, 10. April , gibt es in Schweich in der Brückenstraße einen Osterkreativmarkt. Von 12 bis 17 Uhr kann hier nach Lust und Laune gestöbert werden.

: Am Sonntag, , gibt es in in der einen Osterkreativmarkt. Von 12 bis 17 Uhr kann hier nach Lust und Laune gestöbert werden. Ostermarkt Kröv: In Kröv gibt es am Samstag, den 16. April, einen Ostermarkt in der Moselweinstraße. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Veranstalters.