Altes Gebäude erwacht zum Leben Heiße Funk- und Rock’n’Roll-Sessions in Oma´s Wohnzimmer in Sirzenich

Der Klang von Gitarrenriffs und Soulmusik füllt langsam den Raum, während die Besucher gemütlich auf der alten Couch sitzen, umgeben von nostalgischen Erinnerungen an vergangene Zeiten. Was wie eine Szene aus einem alten Film klingt, ist in Sirzenich Realität. Denn Florian Kardos hat das Wohnzimmer seiner verstorbenen Großmutter in einen außergewöhnlichen Veranstaltungsort verwandelt und nennt es auch so: Oma´s Wohnzimmer.