Heimat & Genuss : Warum der Kürbis in der Küche nicht mehr wegzudenken ist (mit Rezept)

Hokkaido ist der Klassiker unter den Kürbissorten. Sein großer Pluspunkt: Seine Schale kann mitgegessen werden und sein festes Fruchtfleisch eignet sich für fast alle Gerichte. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Warum sie so beliebt in der heimischen Küche sind, welche Merkmale sie haben und warum sie so gesund sind.