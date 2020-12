Pandemie : Flüchtlinge bleiben vorerst bis zum 12. Januar in Trierer Jugendherberge

Seit etwa zwei Wochen sind Bewohner der Afa Trier in der Jugendherberge am Moselufer untergebracht. In ihrem vorübergehenden Domizil werden sie mindestens noch bis zum 12. Januar bleiben. Foto: ADD Trier

Trier/Hermeskeil Die Trierer Jugendherberge wird noch etwas länger als zunächst geplant als Ausweichquartier für Bewohner der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende dienen. Ab Mitte Januar sollen Container auf dem Afa-Gelände den rund 440 Menschen mehr Abstand und damit einen besseren Schutz vor Infektionen ermöglichen.

Die 76 Bewohner der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) Trier, die in der Woche vor Weihnachten vorübergehend in die Trierer Jugendherberge gezogen sind, werden dort voraussichtlich noch bis zum 12. Januar bleiben. Das hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier auf TV-Nachfrage mitgeteilt. Durch den Umzug der Afa-Bewohner – in erster Linie Familien und alleinreisende Frauen – sollte in der Einrichtung in der Dasbachstraße etwas mehr Platz geschaffen werden, um das Einhalten von Sicherheitsabständen zum Infektionsschutz zu erleichtern.

Laut ADD ist der Mietvertrag für die vorübergehende Nutzung der Jugendherberge, der zunächst bis zum 4. Januar gelten sollten, um eine weitere Woche verlängert worden. Das Infektionsgeschehen in der Afa Trier sei „aktuell in vollem Umfang unter Kontrolle“, teilt die Landesbehörde mit. Zurzeit seien noch acht der etwa 440 Bewohner mit dem Sars-Cov2-Virus infiziert und deshalb in Quarantäne untergebracht. Dabei handele es sich vor allem um Neuankömmlinge aus anderen Bundesländern.

Als Ausweichquartiere direkt auf dem Afa-Gelände sollen künftig Container mit Platz für 200 Menschen dienen, die laut ADD bereits dort aufgebaut sind. Da noch Anschlüsse unter anderem für Wasser und Abwasser gelegt werden müssten, rechne man mit der Nutzung der Container etwa ab Mitte Januar.

