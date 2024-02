Bewirtschaftung bei Nässe nicht mehr möglich? Warum sich Winzer aus Detzem bei einer Flurbereinigung über den Tisch gezogen fühlen

Schleich/Detzem · Der Ärger ist groß bei einigen Winzern in Detzem. In einem Flurbereinigungsverfahren wurden die Grundstücke in den Weinbergen neu aufgeteilt. Der betroffene Peter Kollmann fühlt sich „zwangsenteignet“. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, warum er und seine Kollegen so wütend sind, und nachgehakt, wie es nun weitergeht.

07.02.2024 , 17:45 Uhr

„Ungeeignet für unseren alten Schlepper“: Peter Kollmann und Lebensgefährtin Angela Köhler am unteren Ende der erweiterten Parzelle. Der Weg dort soll noch verbreitert werden, was eine Anpassung der Fläche erfordert. Foto: Knopp Friedhelm

Von Friedhelm Knopp

In den Weinbergen von Detzem hängt die Stimmung mancher Winzer so tief wie die grauen Wolkenbänke, die derzeit fast täglich dort über die Hänge ziehen. Grund ist ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren im Teilbereich „In der Löf“, bei dem die Grundstücke neu geordnet wurden – eigentlich, um die Produktions- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Federführend ist das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR), Abteilung „Planung, Vermessung, Ländliche Bodenordnung“. Die betroffenen Winzer werden vertreten durch eine Interessengemeinschaft.