Flut-Rückblick 2021 : Psychologin zu den Folgen der Hochwasserkatastrophe: „Wichtig ist, das Gefühl zu geben, jemand ist da“

Vor einem Jahr war Trier-Ehrang komplett überflutet. Viele Menschen haben Angst, dass sich das wiederholen könnte. Foto: Friedhelm Knopp

Trier Welche psychischen Folgen hat die Jahrhundertflut? Wir haben nachgefragt und sind auf mutmachende Antworten gestoßen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katja Bernardy

Bertrand „Berti“ Adams, 68, ist Ortsvorsteher von Trier-Ehrang. Am 15. Juli 2022 stieg und stieg die Kyll an, das Flüsschen, das sich heute lieblich durch den Stadtteil schlängelt, flutete die Straßen, Wassermassen walzten in tausend Häuser, raubten Zuhause. Im Ahrtal starben über 140 Menschen.

Kürzlich hat die Feuerwehr in Ehrang ein neues Warnkonzept vorgestellt. Probehalber war aus dem Lautsprecher zu hören: „Achtung, hier spricht Ihre Feuerwehr. Es besteht Hochwassergefahr...“ Was dann passierte, schildert Adams so: Einige Leute seien mit Tränen in den Augen aus ihren Häusern gerannt, sie glaubten, es sei ernst. „Das zeigt, wie tief das alles noch sitzt“, sagt der Ortsvorsteher.

Extra Hilfsangebote für Flutopfer Es gibt einige Hilfsangebote für Flutopfer. Wer Hilfe braucht, findet sie oft vor Ort. Oder Betroffene können sich an die Psychotherapie-Ambulanz der Uni Trier wenden: Telefon: 0651/2012019 und E-Mail psychotherapie@uni-trier.de oder an „Soforthilfe Psyche - Netzwerk Rheinland-Pfalz und NRW“. Infos dazu finden Sie unter www.sofortaktiv.de.

Welche psychischen Schäden hat die Jahrhundertflut hinterlassen? Birgit Weinmann-Lutz ist Psychologin und Therapeutin, sie leitet stellvertretend die Psychotherapie-Ambulanz an der Universität in Trier. Dort wird in 18 Räumen therapiert, dennoch ist die Wartezeit lang. Die Opfer der Flut sollten nicht warten müssen. „Sie bekamen innerhalb einer Woche einen Termin“, sagt Weinmann-Lutz über das schnell geschaffene, spezielle Angebot. Zwei Dutzend Menschen hätten es genutzt, meist habe ein Gespräch gereicht. Das ist eine der guten Nachrichten.

Maria Fuchs (Name geändert), Ende 40, ist Flutopfer. Wenn es besonders viel regnet, ist bei ihr die Angst da, dass es noch mal passieren könnte. Das barbarische Flusswasser vom Sommer ‘21 hatte die Wohnung im Parterre ihres Hauses, in der ihre Mutter wohnte, geflutet. Die alte Frau wurde gerettet. Sie zog vorübergehend in ein Seniorenheim, hundert Kilometer entfernt, in der Nähe war kein Platz frei. Drei Monate später ist die Seniorin gestorben.

Lesen Sie auch Special : Ein Jahr nach der Flutkatastrophe 2021: Beiträge zum kommenden Jahrestag

Fuchs glaubt, das alles sei zu viel für ihre Mutter gewesen. Fuchs trauert, aber ansonsten habe sie alles gut verarbeitet, sagt sie. Professionelle Hilfe habe sie nicht gebraucht, geholfen hätten Gespräche mit Freunden und Nachbarn.

Psychologin Weinmann-Lutz sagt: „In der Regel stecken Menschen Naturkatastrophen gut weg.“ Sie seien leichter zu verarbeiten als von Menschen gemachte Traumen („man-made-disaster“) wie Raubüberfälle oder schwere Verkehrsunfälle. Ein paar Umstände seien entscheidend, wie jemand ein Trauma verarbeite.

So erklärt sie den Fachbegriff: Ein Trauma auslösen könnten Situationen, in denen jemand Todesangst habe oder jemand mitbekomme, dass ein anderer um sein Leben fürchte oder umkomme – wie viele Menschen während der Jahrhundertflut. Folgen nach einem Trauma könnten Wiedererleben, Schreckhaftigkeit und Albträume sein. Bei Kindern zeige sich ein Trauma oft dadurch, dass sie viel streiten würden, sich verweigerten oder sich zurückziehen würden.

Relevant sei bei der Verarbeitung des Erlebten, wie belastet der Mensch vorher gewesen sei. Menschen, die vor der Flut nicht gut klargekommen seien, hätten es schwerer, das Ereignis zu verkraften. „Wenn Alkohol die Lösung war, trinken sie vielleicht noch mehr“, sagt Weinmann-Lutz.

Und sie nennt die wichtigste Regel für Gespräche: „Dem folgen, was die betroffene Person möchte.“ Manche Menschen verarbeiteten still, andere wollten viel darüber reden, manche Menschen suchten erst Jahrzehnte nach einem Trauma Hilfe. „Wichtig ist, das Gefühl zu geben, es ist jemand da“, sagt die Psychologin.

Um die Seele der Flutopfer haben sich auch die evangelische Pfarrerin Maren Vanessa Kluge und die katholische Gemeindereferentin Gertrud Rosenzweig gesorgt. Kluge ist es wichtig zu sagen, dass sie keine Psychologin sei, sondern Theologin und Seelsorgerin. Mit einem Bollerwagen waren sie in dem zerstörten Stadtteil Ehrang zu den Menschen gegangen. „Da war ein Keks, ein Getränk, ein ´Ich sehe dich´ und ´Ich wünsche dir viel Kraft´ Seelsorge“, sagt die Pfarrerin ein Jahr später. Vor allem helfe, zuzuhören und das Erlebte nicht klein oder weg zureden. Kluge nennt „das Zelt“ neben der Kirche entscheidend, wie alle, mit denen man in Ehrang über die psychischen Folgen spricht.

„Das Zelt“ hat der Arbeitersamariterbund (ASB) mit Spenden geschaffen. Die evangelische Kirchengemeinde Ehrang, die katholische Pfarrei St. Peter und das Quartiersmanagement Ehrang – Palais e.V. koordinieren dort Angebote für Flutopfer. Bis vor Kurzem gab es beispielsweise sonntags ein Erzählcafé. Im Internet findet man Woche für Woche das Angebot der Unterstützungs- und Begegnungsstätte, wie „das Zelt“ offiziell heißt. Neben der praktischen Hilfe, etwa beim Ausfüllen von Anträgen, können Menschen sich auch bei psychischen Problemen beraten lassen.

Bertrand Adams sagt, es sei sehr wichtig, dass die Helfenden zu den Betroffenen gekommen seien. Was hat die Katastrophe mit ihm gemacht? Ihm geht es wie Maria Fuchs. Die Angst, solch eine Flut könne wiederkommen, sei da, sagt er. Doch ihm helfe sein Lebensmotto, immer nach vorne zu leben. Stärkend, auch für die Seele, sei gewesen, dass die Menschen sich gegenseitig geholfen hätten, viele Helferinnen und Helfer mitangepackt hätten. Das sagen auch Menschen in Kordel, Wittlich und Salmtal, drei der weiteren von der Flut betroffenen Dörfer und Städte: Es sei wichtig, in der Not nicht allein zu sein.