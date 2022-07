ERINNERUNGSKULTUR : Auch in 100 Jahren soll die Flutkatastrophe unvergessen sein

Museum statt Kinderzimmer: Eine mit trockenem Schlamm verkrustete Puppe wird im Haus der Geschichte in Bonn aufbewahrt. Gerettet wurde sie aus der Flutkatastrophe 2021. Foto: TV/Anna Hartnack

Trier/Bonn Erinnerungen an die Katastrophe für die Nachwelt schaffen: Vor dieser Aufgabe steht Haus der Geschichte. Es sammelt aus der Flut gerettete Gegenstände, die in einigen Jahren in der Dauerausstellung gezeigt werden sollen. Warum es wichtig ist, sich zu erinnern und woher wir wissen, was in 100 Jahren noch wichtig ist.

Von Anna Hartnack

Aus toten Augenhöhlen guckt sie einen an, die Puppe im Keller des Museums. Sie sitzt auf einem weißen Tablett, alleine zwischen Kisten, Kartons, Regalen und Wagen. Der Puppen-Strampler – war er mal rosa? – ist aufgerissen und hängt an ihr herunter, ihr linker Arm baumelt nur noch an ein paar Fetzen Stoff. Sie ist über und über mit Schlamm verkrustet, wie Pocken haftet er an ihrem Babykopf. Ein dicker Klumpen trockener Matsch ist in ihrer kleinen Hand steckengeblieben. Der Strampler ist für immer erstarrt in hart gewordenem Schlamm. Kein Kind wird sie wieder kuscheln oder im Puppenwagen umherfahren, ihr vorsingen und sie neben sich ins Bett legen, zum Einschlafen. Für diese Puppe ist das Museum die letzte Station.

Dennoch, etwas Besonderes ist sie nicht. Nicht an für sich. Im Museum ist sie allein wegen ihres Zustands und des Ereignisses, das sie so zerstört hat: Die Flutkatastrophe von 2021. Die Puppe ist Teil der Sammlung des Hauses der Geschichte (HDG) in Bonn – und ist jetzt auch ein Teil der Geschichte Deutschlands. Im HDG wird sie aufbewahrt, zusammen mit anderen Erinnerungsgegenständen aus der Flut, und soll als Teil der geschichtlichen Sammlung ein Repräsentant dieses Kapitels der deutschen Geschichte bleiben. Das Haus der Geschichte sammelt seit 1986 Objekte, die typisch für ihre Zeit sind und die Geschichte des Landes dokumentieren. Gebrauchsgegenstände gehören dazu, auch Möbel, Zeitschriften, und zunehmend auch digitale Dokumente. Im Haus der Geschichte liegt beispielsweise der „Schabowski-Zettel“ vom 9. November 1989, auch Telefonkarten aus den 90er Jahren sind zu sehen.

„Objekte zeigen uns, dass unsere Geschichte nicht abstrakt ist“, sagt Sammlungsdirektor Manfred Wichmann. „Sie zeigen uns das, was Menschen erlebt haben. Jeder, der sich die Objekte ansieht, geht mit einer anderen Wahrnehmung heran. Und keine davon ist richtig oder falsch.“ Objekte sind vielschichtig und multidimensional, so wie die Geschichte selbst. Und sie können das, was Texte nicht können: Die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven gleichzeitig beleuchten. Ja, sie stehen für sich und sind Boten der Vergangenheit, die der Gegenwart einen Spiegel vorhalten. Aber auch sie brauchen eine Geschichte, ein Gerüst, das ihnen Halt gibt und sie in den Zustand des Menschseins in einer Ausnahmesituation einordnet.

Da ist zum Beispiel auch der Wäschetrockner im Depot des Hauses der Geschichte. Normalerweise hätte der nichts im Museum zu suchen. Aber unter den Zehntausenden seiner Serie ist er ein Unikat, schlammverschmiert, von außen und von innen. Seine Geschichte: Das Gerät hat die Bundesbank nach der Flutkatastrophe 2021 angeschafft, um zusammengematschte Geldscheine zu trocknen. Was den sonst so ordinären Wäschetrockner besonders macht, sind seine Funktion und sein Zustand, einerseits. Andererseits aber auch die dazugehörige Geschichte der Familie, die einen matschigen Haufen ihres Bargelds aus ihrem Haus gerettet hat, das die Bundesbank ihr ersetzt hat, und den Versuch der Institution, das Geld zu vom Matsch zu befreien und zu trocknen. Geld, das nicht mehr zu retten war, wird auch Teil der Sammlung im HDG: ein als „ungültig“ markierter Matschgeld-Batzen.

Um eine relevante und realitätsnahe Sammlung zur Geschichte Deutschlands zusammenzustellen, muss das Team des HDG seine Geschichtsexpertise einsetzen. Aber auch ein bisschen Wahrsagerei betreiben. Denn wer weiß, was in 100 Jahren noch wichtig ist? Manfred Wichmann erklärt die Sammlungsstrategie des Museums: „Die Objekte sollen für die Entwicklung und Veränderung des Staates und der Gesellschaft stehen.“ Das können alltägliche, allgegenwärtige Gegenstände sein. Der Mund-Nasen-Schutz beispielsweise steht stellvertretend für die Pandemiejahre in Deutschland. Oder es sind Unikate. „Als Historiker machen wir uns Gedanken darüber, was in einem, fünf, 50 oder 100 Jahren noch relevant sein wird“, sagt Wichmann. Oft gelinge das erst in der Rückschau. Aber ein Ereignis wie die Flut sei so einschneidend gewesen, dass die Relevanz für das Museum klar war. „Da, wo sich gesellschaftliche Veränderungen, die eigentlich Jahre angedauert haben, an einem Ereignis verdichten, kann man von einem zeitgeschichtlichen Ereignis sprechen. Es hat uns aus der Normalität gerissen, unser bekanntes Weltbild verändert und unsere Sichtweise geändert.“

Die Flut von 2021 sei ein Kulminationspunkt. In ihr haben sich auch das Bewusstsein für Klimawandel, Protestbewegungen für mehr Naturschutz und Nachhaltigkeit manifestiert. „Ich glaube, die Flutkatastrophe hat den Einfluss des Menschen auf die Natur deutlicher gemacht. Das Gefühl, der Natur ausgesetzt zu sein, war eine wichtige emotionale gesellschaftliche Erfahrung.“

Für die Gewalt der Natur stehen die aus der Zerstörung der Flut geretteten Objekte ebenfalls, und dafür, dass kein Aspekt des Lebens in den betroffenen Regionen von den Auswirkungen unberührt geblieben ist. Existenzen in nahezu jeder Branche wurden vernichtet. Davon zeugt im HDG ein Apple-Computer. Der gehörte einem Fotografen und steht symbolisch für verloren gegangene Lebensgrundlagen, Pläne, Erinnerungen. Denn 800.000 Fotos, die auf ihm gespeichert waren, haben Wasser, Schlamm und Schutt ausgelöscht. Im Bestand des HDG ist auch das Fotoalbum einer Familie aus dem Ahrtal. Geblieben sind lediglich die handbeschrifteten Seiten, Schatten der Erinnerung an Familie, Geburtstagsfeiern, Urlaube. Alle Fotos wurden weggespült. Auch dieses Objekt wird von den Restauratoren im Haus der Geschichte aufbewahrt und konserviert.