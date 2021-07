Hochwasser : Ehrang voraussichtlich noch mehrere Tage ohne Strom

Trier-Ehrang Ab wann wieder alle Haushalte in Trier-Ehrang mit Strom versorgt werden können, ist derzeit noch unklar. Es wird allerdings noch dauern.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke Trier (SWT) arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Bewohner in Ehrang so schnell wie möglich wieder mit Strom versorgt werden können, sagt Rudolf Weiler von den SWT auf TV-Anfrage. Heute sei es voraussichtlich möglich, dass die Bereiche Quint und Ehranger Heide wieder mit Strom versorgt würden. Geplant sei außerdem, dass heute noch für den Rewe-Markt in Ehrang separat eine Stromversorgung ermöglicht werde.