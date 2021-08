Flying Grascarpet : Für viel Kultur: Zehn Tage Veranstaltungen auf dem Grasteppich am Viehmarkt Trier

Für viel Kultur: Zehn Tage Veranstaltungen auf dem Grasteppich am Viehmarkt Trier

Trier Der Veranstalter Kulturkarawane lässt eine Parklandschaft im Herzen Triers entstehen. Und mit ihr gibt es zehn Tage Veranstaltungen auf 900 Quadratmetern auf dem Trierer Viehmarkt. Alles, was ihr dazu wissen müsst:

Der Wochenmarkt muss für drei Wochen wieder auf den Augustinerhof ausweichen. Der Viehmarkt ist in dieser Zeit Ort für Konzerte, Kino, Ausstellungen, Theater und Comedy. Zum zweiten Mal nach 2018 macht der „Flying Grass Carpet“ Station in Trier. Am Mittwoch wurde der Teppich dafür ausgerollt.