Nachhaltigkeit : 16. Weltbürgerfrühstück in Trier bietet Raum für Begegnung und interaktiven Austausch

Trier Europas größter mobiler Kunstrasen, der zu 100 Prozent recycelbar ist, sorgte beim Weltbürgerfrühstück auf dem Trierer Viehmarktplatz für eine besondere Kulisse. Das Event von Kulturkarawane und der Lokalen Agenda 21 lud zur Begegnung ein und bot Aktionen zum Mitmachen für Jung und Alt.

Er ist nicht nur Europas größter mobiler Kunstrasenteppich, der „Flying Grass Carpet“, der am Wochenende auf dem Trierer Viehmarkt ausgerollt wurde. Die Fläche war zudem Raum der Begegnung im Rahmen des 16. Weltbürgerfrühstücks, zu dem die Kultur­karawane in Ko­operation mit der Lokalen Agenda 21 einlud.

Hier spielt auch die soziale Nachhaltigkeit eine große Rolle. Für Linda Leuf von der Kultur­karawane gewinnt dieser Gedanke eine zunehmend größere Bedeutung: „Viele ökologische Krisen in der Welt hängen auch mit sozialen Problemen zusammen. Dabei legen wir als Kulturkarawane den Fokus besonders auf das Zusammenbringen von Menschen unterschiedlicher Kulturen, indem wir ein Umfeld schaffen, in dem sich alle Menschen wohlfühlen“. Durch den Austausch unter­einander sollen soziale Vorurteile abgebaut werden. Das Weltbürgerfrühstück hat dazu den geeigneten Rahmen geschaffen. „Seid gemeinsam an einem Ort, tauscht Euch aus, Ihr lebt in einer Welt und nutzt gemeinsam die gleichen Ressourcen und erkennt, das Ihr alle die gleichen Probleme habt, aber auch die gleichen Freuden teilen könnt“, appelliert Leuf an die Trierer.