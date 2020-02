Umwelt : Föhren organisiert Wanderung gegen den Müll

Föhren Die Ortsgemeinde Föhren lädt für Samstag, 7. März, zum Wandern und Mülleinsammeln ein. Das Motto lautet „Aktiv für die Zukunft Föhrens – für eine saubere Umwelt!“

Alle Interessierten können an dem Wandertag nach ihrer Wahl durchs Dorf gehen, über die Felder, durch den Wald und dabei Müll einsammeln, um so einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Gleichzeitig hofft die Ortsgemeinde, einen Anreiz zu schaffen, dies auch bei künftigen Wandertouren zu tun. Mitzubringen sind Müllbeutel und eine Müllzange.

Die Ortsgemeinde bittet darum, dass die Teilnehmer ihr ihre Wanderroute mitteilen: per E-Mail an buergermeister@foehren.de oder aber per WhatsApp oder telefonisch unter 0151/20075145.