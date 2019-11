Föhren : Föhren sieht rot: Mut zur Farbe im Mensatrakt

Föhren Feierliche Einweihung von neuen Räumen, Schulhof und Blauem Klassenzimmer. Es ist nicht die letzte Baustelle in der Föhrener Schule.

Sevenich und Schulleiterin Cordula Frigerio erwähnten die schwierigen Unterrichtsbedingungen während der Bauphase. Eigentlich hätte mit dem Mensabau in den großen Ferien begonnen werden sollen, angefangen wurde jedoch am zweiten Schultag. Dazu Bürgermeisterin Christiane Horsch: „Bauen ist heutzutage ein Abenteuer, es ist schwierig, Firmen zu bekommen.” Letztlich würdigten aber alle, die bei der Einweihungsfeier das Wort ergriffen, das schöne Gebäude, die ansprechende Umgebung und – nach Anlaufschwierigkeiten – das gute Miteinander von Schulträger, Schule und Elternbeirat. „Wir sehen gerne rot”, sagte die Schulleiterin in Anlehnung an die markante Farbgestaltung des rund 1,6 Millionen Euro teuren Holzrahmenbaus. In diesen Kosten sind die neuen Toiletten, der sanierte Verbindungsbau zur alten Schule und der Schulhof enthalten. Ein Blickfang dort sind die bunten Riesenstifte, die Bildhauer Roland Michel (Auw an der Kyll) als Kunst-am-Bau-Projekt geschaffen hat. Von Schülern habe er schon viele positive Rückmeldungen bekommen, sagte Michel. Die Stifte sind Balancierbalken, Sitzgelegenheit, und Kommunikationszentrale. Derzeit besuchen etwa 167 Kinder aus Föhren, Bekond und Naurath die Schule, die seit 2015 Ganztagsschule ist. Neben der erwähnten Aufstockung zur Bildung zweier neuer Klassenräume stehen auch Flachdachsanierungen und Arbeiten am Altbau an. Dort haben sich durch einen instabilen Baugrund Risse an der Fassade gebildet. Diakon Herbert Knobloch nahm die Einsegnung der neuen Räume vor. Für die musikalische Umrahmnung sorgte eine Flötengruppe, bestehend aus Föhrener Grundschulkindern unter der Leitung von Petra Klar (Schweich).