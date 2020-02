Vortrag : Ist nachhaltige Landwirtschaft möglich?

Föhren Im Rahmen der Vortragsreihe „Klimaschutz vor Ort“ möchten die Ortsgemeinde Föhren und die Mitglieder des Themenschwerpunkts Schöpfung der Katholischen Erwachsenenbildung mit einem Vortrag und einer Diskussion zum Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und in der Ernährung Impulse an Landwirte und Verbraucher geben.



Los geht’s am Samstag, 28. Februar, 17 Uhr, im Konferenzraum IRT, Europaallee 1, in Föhren.

Es wird erwartet, dass die Weltbevölkerung bis 2050 auf neun bis zehn Milliarden Menschen anwächst. Diese Entwicklung wird die Nachfrage nach Nahrungsmitteln um etwa die Hälfte erhöhen und auch den Konsum von Fleisch und Milch weiter steigern. Es erscheint daher notwendig, die Produktion weiter zu steigern. In den wirtschaftlich entwickelten Ländern steht allerdings weit mehr Nahrung zur Verfügung, als gebraucht wird.