Ehrung „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit!“ - Förderpreis Literatur und Kulturpreis der Stadt Trier verliehen

Kulturdezernent Markus Nöhl überreichte den Kulturpreis der Stadt Trier an zwölf Menschen, „die sich vorbildlich innerhalb eines Vereins für kulturelle Belange in Trier eingesetzt haben“. Normalerweise wird die Ehrung an zehn Personen überreicht, in diesem Jahr gab es allerdings eine Gruppenauszeichnung (siehe Infokasten). Der Kulturpreis wird alle zwei Jahre verliehen, das Vorschlagsrecht liegt bei den Trierer Kulturvereinen und dem Ausschuss des Dezernats III.