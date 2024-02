Der letzte Scheck vom Land Wie ein Förderprogramm aus Föhren ein lebenswerteres Dorf macht

Föhren · Föhren soll schöner, lebenswerter und charmanter werden. Leichter gesagt als getan. Doch das Dorf hat 2015 einen Joker gezogen, als es in das Förderprogramm Lebendige Zentren aufgenommen wurde. Was sich dadurch bisher in dem Ort verändert hat und was für ein Mega-Projekt noch ansteht.

21.02.2024 , 07:11 Uhr

Neues Pflaster, gepflegter Eingang: Der Bereich Götteneck in Föhren hat durch das Förderprogramm eine Aufwertung erfahren. Ortsbürgermeisterin Rosi Radant ist stolz darauf. Foto: TV/Verona Kerl

Ortsbürgermeisterin Rosi Radant steht mitten im Bereich Götteneck in Föhren und strahlt. Viel hat sich hier getan. Mit verschiedenen Baumaßnahmen wurde das Viertel aufgewertet: Ein brandneuer moderner Quartiersplatz sorgt für mehr Aufenthaltsqualität. Alte Rohre wurden rausgerissen, neue für Wasser, Strom und Breitband verlegt. So manche Mauer musste weichen, sogar ein Haus, um mehr Platz, mehr Raum zu schaffen. Frisch gepflanzte Bäume spenden dafür Schatten im Sommer, neue Straßenlampen Licht im Dunkeln. Das Ergebnis kann sich bereits sehen lassen. Aber noch ist die Maßnahme Götteneck nicht ganz abgeschlossen. Die Endarbeiten im Straßenausbau und ein weiterer Quartiersplatz sollen bis Ende April fertig sein, verspricht Rosi Radant. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.