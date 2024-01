Geschwächte Bäume und neue Schädlinge Wie es dem Schweicher Wald geht und was ihm fehlt

Wenn Revierförster Philipp Schreiber in den kommunalen Räten über den Wald und seine Wirtschaftlichkeit referiert, kann er selten so richtig frohe Botschaften übermitteln. Mal liegt das Betriebsergebnis im Minus, mal im Plus. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Kontinuität in Sachen Betriebswirtschaft sieht anders aus. Aber das sind die Kommunalpolitiker inzwischen gewohnt, denn dem Wald – das weiß inzwischen jedes Kind – geht’s nicht sonderlich gut.